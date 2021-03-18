Sakaryaspor Espor ara sezon transferlerini duyurdu
18.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:26
Sakaryaspor Espor, ara transfer döneminde yeni transferler ile gücüne güç kattı.
Sakaryaspor Espor, Instagram adreslerinden yaptıkları duyuru ile 10 kişilik yeni transfer listesini açıkladı.
Ara transfer döneminde ekibe katılan oyuncular:
#10 - Hüseyin Osman
#1 - Şeref Topaloğlu
#45 - Birol İşlek
#75 - Sedat Atmaca
#6 - Alp Uğuroğlu
#7 - Mevlid Çetin
#41 - Talha Yılmaz
#51 - Yasin Türkyılmaz
#30 - Furkan Bozkurt
#23 - Metehan Aydın
Ekibe yeni katılan oyunculara ve Sakaryaspor Espor'a başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros