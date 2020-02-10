Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler
Haberler » Güncel » Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler - Haber

Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

Vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdilerADAPAZARI'nda, iki genç kız arkadaş vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi.

10.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:09
Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

Vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

'nda, iki genç kız arkadaş vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dün akşam saatlerinde Çark Caddesi'nde iki genç kız arkadaşı görenler şaşkınlıkla izledi. İki genç kız sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. İki genç kızın ne yaptığını anlamaya çalışanlar, ilgiyle caddede yürüyen arkadaşlara baktı. Bu sırada genç kızların arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler