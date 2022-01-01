Sakarya ve Bartın'da yılbaşı denetimleri

SAKARYA (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya yılbaşı önlemlerini yerinde inceledi.

Kaya, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Sakarya genelinde 231 ekipte görev alan bin 881 polisin faaliyetlerini denetledi.

Görev başındaki personelin yeni yılını kutlayan Kaya, Kent Güvenlik Yönetim Sistemini de ziyaret ederek şehirdeki gelişmeleri takip etti.

Belediye başkanı işçilerin yeni yılını kutladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hastane Mahallesi'nde yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında kompleks içerisinde yer alan bin kişilik spor salonunun temelinin atıldığını belirten Soykan, yeni yılın ilk dakikalarında inşaatta işçilerle bir arada olduklarını söyledi.

Geç saatlere kadar çalışan işçilere emekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Soykan, "Yeni yıla Akyazı Spor Kompleksi Projemizin spor salonu bölümünün temelini atarak girmiş olduk. Sabah beşten gecenin bu saatine kadar 2 bin 100 metreküp beton dökmüş olduk. Dolayısıyla projemizin en ağır beton işini de bitirmiş olduk. Elinize emeğinize sağlık. Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. İnşallah yeni yıl ilçemiz için, ülkemiz için ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bartın Valisi Güner'den yol kontrol noktalarına ziyaret

Bartın Valisi Güner, yeni yıl dolayısıyla emniyet ve jandarma yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Güner, ilk olarak Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan emniyet yol kontrol noktasını ziyaret ederek yılbaşı gecesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama noktasında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Emniyet personelinin yeni yılını kutlayan Güner, yine İnkum-Boğaz yolu üzerinde bulunan jandarma yol kontrol noktasını da ziyaret ederek jandarma personeli ve yol kontrol noktasında denetim için durdurulan vatandaşların yeni yıllarını tebrik etti.

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan da hazır bulundu.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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