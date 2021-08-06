Sakarya Türküsü sözleri! Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya türküsü sözleri tamamı!

Necip Fazıl Kısakürek'in vatan sevgisi, kahramanlık, yiğitlik, metlik gibi konuları ele alan türkü sözlerine haberimizde yer verdik. Sakarya türküsü şiirini seven vatandaşlarımız için bu şiirin tamamını haberimizde yer verdik. Milli duygularımız kabardığı, okurken vatan aşkıyla yandığımız bu Sakarya türküsü sözleri nelerdir? Sakarya Türküsü sözleri! Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya türküsü sözleri tamamı nedir?

Necip Fazıl Kısakürek'in vatan sevgisi, kahramanlık, yiğitlik, metlik gibi konuları ele alan türkü sözlerine haberimizde yer verdik. Sakarya türküsü şiirini seven vatandaşlarımız için bu şiirin tamamını haberimizde yer verdik. Milli duygularımız kabardığı, okurken vatan aşkıyla yandığımız bu Sakarya türküsü sözleri nelerdir? Sakarya Türküsü sözleri! Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya türküsü sözleri tamamı nedir? İşte detaylar haberimizde…

SAKARYA TÜRKÜSÜ SÖZLERİ!

İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya

Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya

Su iner yokuşlardan hep basamak basamak

Benimse alın yazım yokuşlarda susamak

Her şey akar su tarih yıldız insan ve fikir

Oluklar çift birinden nur akar birinden kir

Akışta demetlenmiş büyük küçük kâinat

Şu çıkan buluta bak bu inen suya inat

Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne

Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine

Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için

Hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin

Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur

Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur

Eyvah eyvah Sakaryam sana mı düştü bu yük

Bu dâva hor bu dâva öksüz bu dâva büyük

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal

Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal

Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan

Ve ayrılık anneden vatandan arkadaştan

Şimdi dövün Sakarya dövünmek vakti bu ân

Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an

Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu

Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu

Nerede kardeşlerin cömert Nil yeşil Tuna

Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir

Bulur mu deli rüzgar o sedayi Allah bir

Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler

Sakarya kandillere katran döktü geceler

Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya

Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya

İnsan üç beş damla kan ırmak üç beş damla su

Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu

Geldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçek

Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek

Kaf Dağı'nı assalar belki çeker de bir kıl

Bu ifretten sualin kılını çekmez akıl

Sakarya sâf çocuğu mâsum Anadolu'nun

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun

Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız

Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader

Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider

Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz

Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz

Yol onun varlık onun gerisi hep angarya

Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya