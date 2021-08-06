Sakarya Türküsü sözleri! Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya türküsü sözleri tamamı!
Necip Fazıl Kısakürek'in vatan sevgisi, kahramanlık, yiğitlik, metlik gibi konuları ele alan türkü sözlerine haberimizde yer verdik. Sakarya türküsü şiirini seven vatandaşlarımız için bu şiirin tamamını haberimizde yer verdik. Milli duygularımız kabardığı, okurken vatan aşkıyla yandığımız bu Sakarya türküsü sözleri nelerdir? Sakarya Türküsü sözleri! Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya türküsü sözleri tamamı nedir?
Necip Fazıl Kısakürek'in vatan sevgisi, kahramanlık, yiğitlik, metlik gibi konuları ele alan türkü sözlerine haberimizde yer verdik. Sakarya türküsü şiirini seven vatandaşlarımız için bu şiirin tamamını haberimizde yer verdik. Milli duygularımız kabardığı, okurken vatan aşkıyla yandığımız bu Sakarya türküsü sözleri nelerdir? Sakarya Türküsü sözleri! Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya türküsü sözleri tamamı nedir? İşte detaylar haberimizde…
SAKARYA TÜRKÜSÜ SÖZLERİ!
İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya
Su iner yokuşlardan hep basamak basamak
Benimse alın yazım yokuşlarda susamak
Her şey akar su tarih yıldız insan ve fikir
Oluklar çift birinden nur akar birinden kir
Akışta demetlenmiş büyük küçük kâinat
Şu çıkan buluta bak bu inen suya inat
Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne
Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine
Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için
Hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin
Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur
Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur
Eyvah eyvah Sakaryam sana mı düştü bu yük
Bu dâva hor bu dâva öksüz bu dâva büyük
Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal
Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal
Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan
Ve ayrılık anneden vatandan arkadaştan
Şimdi dövün Sakarya dövünmek vakti bu ân
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an
Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu
Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu
Nerede kardeşlerin cömert Nil yeşil Tuna
Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir
Bulur mu deli rüzgar o sedayi Allah bir
Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler
Sakarya kandillere katran döktü geceler
Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya
Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya
İnsan üç beş damla kan ırmak üç beş damla su
Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu
Geldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçek
Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek
Kaf Dağı'nı assalar belki çeker de bir kıl
Bu ifretten sualin kılını çekmez akıl
Sakarya sâf çocuğu mâsum Anadolu'nun
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun
Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız
Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader
Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider
Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz
Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz
Yol onun varlık onun gerisi hep angarya
Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya