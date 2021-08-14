Sakarya Ticaret Merkezi'nin projesi tanıtıldı
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Sakarya Ticaret Merkezi'nin projesi tanıtıldı

Sakarya Ticaret Merkezi'nin projesi tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa çalışmalarına başlanan Sakarya Ticaret Merkezi projesinin tanıtımı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa çalışmalarına başlanan Sakarya Ticaret Merkezi projesinin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi önünde gerçekleşen programda, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Adnan Menderes Caddesi üzerinde yer alacak merkeze ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Başkan Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Merkezi'nde 88 ofis ve iş yeri bulunacağını belirterek, "Ofislerimizin bir kısmının satışını gerçekleştirdik. İnşallah belirli dönemlerde yapılacak ihale ve satışlarla diğer ofislerimiz de sahipleriyle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara şehrin merkezinde alışveriş, dinleme yerleri, dükkan ve ofis imkanları sunacaklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Merkezimizin bahçesi ve açık alanlarıyla şehrimize yeni bir meydan kazandıracak, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza ve Sakaryalılara büyük kolaylık sağlayacağız. Üreticimize ve esnafımıza uygun fiyatlı, konum avantajlı ve uzun ömürlü iş yeri imkanı sağlanmış olacak. Bunların yanında hemşehrilerimiz için dekoratif ve modern teras inşa ediyoruz. Hem iş dünyasına hem de hemşehrilerimize, şehir merkezinde verimli iş toplantılarının yürütülebileceği, geniş açıdan Sakarya'nın izlenebileceği, lezzetli yemeklerin tüketilebileceği, çay ve kahve eşliğinde sohbet edilebileceği bir imkan sunuyoruz."

Yüce, bölgenin en önemli sorunlarından otopark meselesine de proje sayesinde çözüm sunacaklarını bildirdi.

Sakarya Ticaret Merkezi'nin projesi tanıtıldı
Sakarya Ticaret Merkezi'nin projesi tanıtıldı
Sakarya Ticaret Merkezi'nin projesi tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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