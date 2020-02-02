: Sakarya seramikleri dünyaya satıyorlar

02.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:30

Seramikleri dünyaya satıyorlar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Selin Akar Abuç ile Cüneyt Şen üniversite öğrenimlerinin ardından hayallerini gerçekleştirerek açtıkları seramik üretim atölyesinde tamamen el yapımı olarak ürettikleri ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden tüm dünyaya satıyor.

Serdivan'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Selin Akar Abuç (36), 2013 yılında çocukluk hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girerek Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünü kazandı. Aynı bölümde öğrenci olarak eğitim gören Cüneyt Şen ile birlikte bir Seramik Atölyesi kuran Selin Akar Abuç, açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden kısa sürede hem Türkiye genelinde hem de yurtdışında büyük ilgi gördü. Tamamen el yapımı olan ve benzer örnekleri bulunmayan ürünler üreten ikili, ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden tüm dünyaya satıyor. Selin Akar Abuç ve Cüneyt Şen aynı zamanda haftanın 2 günü üretim tesislerinde seramik dersi veriyor.

7 yıldır bu işi yaptığını ve hayallerinin peşinden gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Selin Akar Abuç, "Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünü kazandım ve o günden bu yana toprakla iç içeyim. Tabi ki çocukluk hayalimdi benim Güzel Sanatlarda okumak. Ailemin pek desteğini görmediğim için sonrasında ideallerimin peşinden koşmaya karar verdim. 7 yıldır da bu işi yapıyorum ve çok mutluyum. İnsanlara seramik dediğimiz zaman ilk akıllarına gelen çömlek oluyor tabi ki. Biz burada çömlek dışında yani geleneksel seramik sanatı dışında ürünler yapmaya çalışıyoruz. Haftanın 2 günü atölyemizde eğitimlerimiz var, arda kalan günlerde ise üretim yapıyoruz. El yapımı özel fincanlar, heykeller, vazolar ve seramikle ilgili akla gelebilecek her şeye hayat veriyoruz." dedi.

Cüneyt Şen ise, "Sakarya Üniversitesinden mezunum. Yüksek lisans yapıyor ve akademik kariyer düşünüyordum, ancak Selin ile tanıştıktan sonra açtığımız bu atölyede daha mutlu olduğumu fark edince akademik kariyeri bir kenara bırakarak burada devam etmeye başladım. Herkes çok eğlenceli ve kolay sanıyor. Biz yıllarca seramiğin aslında ne olduğunu anlattık ve artık yavaş yavaş anlamaya başladı insanlar. Türkiye'de el yapımı bu ürünler konusunda artık yavaş yavaş gelişmeye başladı. Hatta bu bir moda bu konuyla ilgili Türkiye ve dünyada." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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