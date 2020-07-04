SAKARYA PATLAMANIN ARDINDAN FAY HATTINI ANDIRAN YARIK OLUŞTU
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (11)Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi.
04.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:11
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (11)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, drone ile havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.
Kaynak: DHA