Sakarya Öğrencilerden Mehmetçiğe Mektup

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektup Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Gülyazı Köyü üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı. Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.

Askerlerin gönderdikleri mektupları okumaları nedeniyle çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal, Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri olarak çalışıyoruz. dedi.

Kaynak: DHA