Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi, çok sayıda ekibi harekete geçirmişti. Paniğe sebep olan ve çok sayıda vatandaşı korkutan sesin kaynağının, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan Hendek'te duyulan patlama sesinin aynısı, Eskişehir ve Düzce'de de yankılandı.

Ekipleri harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden gelen patlama sesleri üzerine harekete geçen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Bölgede bulunan fabrika ile çevrede arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."

VALİ KALDIRIM: PATLAMA VEYA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, patlama iddiasına yönelik yaptığı açıklamada, seslerin sonik patlamadan kaynaklandığını belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE BURAYA HEYECANLA GELDİK"

Sesler üzerine bölgede toplanan vatandaşlardan Kenan Esenboğa, "Hendek ilçesinde saat 16.30 sıralarında çok yoğun, şiddetli bir patlama duyduk. Bildiğiniz üzere Hendek'te çok patlama oldu. Biz de buraya heyecanla geldik. Polis ekiplerinin arkasına takıldık. Eşimiz, dostumuz, akrabalarımız burada çalışıyor. Bizlerde polis ve jandarmayla beraber geldik. Olay yerinde hiç bir şey yok. Asılsız ihbar olduğu söyleniyor. Bütün ekipler burada. AFAD, jandarma, polis, itfaiye hepsi burada. Bizde, 'akrabalarımıza bir şey oldu mu?' diye geldik ama bir şey bulamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR