Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlama - Hendek Devlet Hastanesi'nden detaylar
Hendek ilçe Devlet Hastanesi önünde bekleyen yakınlardan detaylar Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
03.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:35
Hendek ilçe Devlet Hastanesi önünde bekleyen yakınlardan detaylar
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Yaralıların bir kısmı Hendek İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Kaynak: AA