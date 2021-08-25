Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı
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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan, Türk ordusunun Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümüne özel beste yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan, Türk ordusunun Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümüne özel beste yapıldı.

Sözlerini Cevdet Cantürk'ün yazdığı, bestesini ise Abdurrahman Said Kutlu'nun yaptığı eserde, muharebede yaşanan destansı mücadele notalara aktarıldı.

Günlerdir provası yapılan beste, zaferin yıl dönümü olan 13 Eylül'de bir konserde seslendirilecek.

"Sakarya kahramanlarına armağan olsun"

Eserin yazarı Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı alanları ziyaret ettikten sonra şiir yazmaya karar verdiğini belirten Cantürk, içindeki duyguları dizelerle dile getirdiğini, bunun da bestesinin yapıldığını ifade etti.

Savaşa dair çok sayıda kitap okuduğunu ve fotoğrafları incelediğini bildiren Cantürk, şöyle devam etti:

"Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı için bir şeyler yapmak gerek diye uzun uzun düşündüm. O listede yer alan şeylerden bir tanesi Sakarya Marşı'nın bestelenmesiydi. Şiiri kaleme aldıktan sonra Said Kutlu Bey'le temas ettim. Daha önce bu işleri yaptığını, askeri müzik uzmanı olduğunu duydum. Kendisi de yazdığım şiiri beğendi. Birkaç aydır üzerinde çalışıyoruz, sıra dışı bir eser ortaya çıktı. Sakarya kahramanlarına, Sakarya ruhuna armağan olsun."

"Şehitlerimize ahde vefamızı göstermek için bu sözleri melodileştirmek istedik"

Besteci Kutlu da Cantürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi kahramanları için yazdığı şiiri beğendiğini ve bunu müzikle birleştirmek istediğini dile getirdi.

Şiirin konusunun çok önemli olduğunu aktaran Kutlu, "Sakarya Meydan Muharebesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizme karşı başarısının nirengi noktasıdır. Yüzyıl önce canlarını feda eden şehitlerimiz, uzuvlarını kaybeden gazilerimize ahde vefamızı göstermenin bir yolu olarak bu sözleri melodileştirip ölümsüzleştirmek istedik. Böyle bir eser ortaya çıktı." dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılına özel beste yapıldı - Haberler
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