SAKARYA Kaynarca'da ilk kez pirinç ektiler
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SAKARYA Kaynarca'da ilk kez pirinç ektiler

Kaynarca'da ilk kez pirinç ektilerSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, çiftçi İlyas Yer (57), Acarlar Longozu yakınlarında bulunan arazisinde pirinç ekimi yaparak bir ilki gerçekleştirdi.

SAKARYA Kaynarca'da ilk kez pirinç ektiler
19.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:46

Kaynarca'da ilk kez pirinç ektiler

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, çiftçi İlyas Yer (57), Acarlar Longozu yakınlarında bulunan arazisinde pirinç ekimi yaparak bir ilki gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Turnalı Mahallesi'ndeki 120 dönümlük arazisinde sulama kanalından taşıdığı su ile su havuzları oluşturan çiftçi İlyas Yer, ilk kez pirinç ekimi gerçekleştirdi. Daha önce tarlasına göl soğanı, mısır ve fasulye ekimi yaptığını söyleyen İlyas Yer, "Daha önceleri mısır ya da fasulye ekiyordum. Fakat daha iyi dedikleri için göl soğanı ektim. 1992 yılı ile 2020 yılları arasında göl soğanı ekimi yaptım, fakat ondan da bir şey elde edemedim. Kazandırmadılar bana, göl soğanının ilkini yaptım. Şimdi de Sakarya'da ilk olarak pirinç ekiyorum. Böyle alternatif ürünleri çok seviyorum ve koronavirüs dolayısı ile pirinç çok lazım dediler. Bizde pirinç ekelim dedik. Asker arkadaşımı çağırdım, gel bir ilki yapalım, vatandaşa da örnek olursun hem de katkıda bulunuruz dedim. Aynı zamanda ülkemize kazandırırız diye bu yola girdik, inşallah bereketi Allah'tan." dedi. Asker arkadaşının Kaynarca'daki arazisine pirinç ekimi yapan Halil İbrahim Küçükdursun, "Samsun Bafra'lıyım. Asker arkadaşım İlyas Yer'in tavsiyesi ile burada Acarlar Longozunun yanında Kaynarca'da çeltik ekimi yapmaya geldik. Yerleri gördüm beğendim, düz yerler. Su imkanı var, şuanda tavaları düzelttik. Tohumunu ektik. Devletimize de bir katkımız olsun istedik koronavirüsten dolayı. Toprak güzel, ortam güzel millete örnek olmak istiyoruz. Senelerdir bu işle uğraşıyorum, kendimde çiftçiyim. Herkes elinden geldiğince bize destek oluyor. 120 dönüm yerden 80 ile 100 ton arası hasat bekliyoruz. Biraz emek harcıyoruz, bir daha ki senelerde daha güzel olacak." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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