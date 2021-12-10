Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kutlu, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kutlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Üç kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Kutlu, emeği geçenleri tebrik etti.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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