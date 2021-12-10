Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kutlu, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kutlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Üç kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Kutlu, emeği geçenleri tebrik etti.

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title