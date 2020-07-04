Hava fişek patlamasında annesinin öldüğünü vatani görevi sırasında öğrendi Hava fişek patlamasında annesinin öldüğünü vatani görevi sırasında öğrendi4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranmaya devam ediyor.

Hava fişek patlamasında annesinin öldüğünü vatani görevi sırasında öğrendi

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranmaya devam ediyor. Patlamada ölen Havva Çelik'in Hatay'da askerlik yapan oğlu Ogün Çelik ise, "Yemek yerken patlamayı gördüm, babamı aradım ve durumu sordum ama cevap vermedi. Askere giden herkes geride bıraktığı ailesine bir şey olması korkusunu yaşar ama ben böyle bir şey beklemiyordum tabi. 2 ayım kalmıştı, annemle kahvaltı yapmak istemiştik ama nasip olmadı." diye konuştu.

Kaynak: DHA