Sakarya gelinliğini tekrar giydi
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Sakarya gelinliğini tekrar giydi

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | Güncel

Sakarya gelinliğini tekrar giydi Yüksek kesimlerden sonra şehir merkezi de beyaza büründü Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu.

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Sakarya gelinliğini tekrar giydi

Yüksek kesimlerden sonra şehir merkezi de beyaza büründü

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Beyaza bürünen kentte ise vatandaşlar güne karla uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerine etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sabaha kadar devam eden yağışlarla birlikte şehir merkezi tekrar gelinliğini giydi. Sabah işe gidenler beyaz örtü sürprizi yaşarken Sakaya Üniversitesinde yeşille birleşen kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Sakarya gelinliğini tekrar giydi
Sakarya gelinliğini tekrar giydi
Sakarya gelinliğini tekrar giydi
Sakarya gelinliğini tekrar giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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