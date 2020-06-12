SAKARYA Fikri Dede biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı Fikri Dede biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Fikri Borazancı, TSK Güçlendirme Vakfı'na biriktirdiği 10 bin TL parayı bağışladı.

Fikri Dede biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Fikri Borazancı, TSK Güçlendirme Vakfı'na biriktirdiği 10 bin TL parayı bağışladı. TSK Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Temsilcisi emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen, Hendek'e gelerek Fikri Borazancı'ya plaket verdi.

Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan, 7 çocuk babası Fikri Borazancı, TSK Güçlendirme Vakfı'na biriktirdiği 10 bin TL paralı bağışladı. Bağış sonrası TSK Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Temsilcisi emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen, aileyle irtibata geçerek yaşlı adamı ziyaret etmek istedi. Ferhat Özgen, Fikri Borazancı'yı evinde ziyaret ederek teşekkür edip, plaket verdi.

Çok mutlu olan Fikri Borazancı, gözyaşlarına hakim olamadı. Teşekkür eden Borazancı, "Devlet, asker her zaman lazım. Bu kadar bağış az bile. Çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

Fikri Borazancı'nın oğlu Hüseyin Borazancı, "Babama gerçekleştirilen bu ziyaret bizleri oldukça mutlu etti. Gurur duyduk. Allah vatanımıza, askerimize güç versin." diye konuştu.

Kaynak: DHA