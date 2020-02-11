: Sakarya ensesinden vurularak öldürülmüş

11.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:33

Ensesinden vurularak öldürülmüş

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin 30 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Murat Ahmet Çalışkan (48) olduğu belirlendi. Murat Ahmet Çalışkan'ın ensesinden silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, soruşturma devam ediyor.

Dün, Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Ensesinden vurularak öldürülen kişinin 30 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan İstanbul'da yaşayan Murat Ahmet Çalışkan olduğu belirlendi. Çalışkan'ın İstanbul'dan gelen eşi Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis etti. Çalışkan'ın Sapanca'da ormanlık alanda mı öldürüldüğü yoksa başka bir yerde öldürülerek ormana mı atıldığı ise yapılan incelemeler sonrasında belirlenecek. Polisin, Çalışkan'ın ailesinin de ifadesine başvurduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

Çalışkan'ın kayıp haberini, 30 Ocakta oğlu E.'nin babasının sosyal medya hesabından, "Abilerim ablalarım ben E., Murat'ın oğluyum. Babam 30.01.2020 sabah 08.15'den beri kayıp ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı dün babam ile konuşan haberleşen olduysa bana whattsapp'tan ulaşabilir mi?" diye paylaştığı görüldü.

Murat Ahmet Çalşkan'ın cenazesinin yarın İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu