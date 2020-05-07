4 camiyi talan eden hırsızı elindeki dövme ele verdi
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4 camiyi talan eden hırsızı elindeki dövme ele verdi

4 camiyi talan eden hırsızı elindeki dövme ele verdi
07.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:37

Sakarya'da 4 camiye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar, semaver ve bir miktar para çaldı. Olaydan sonra kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlılardan birini elindeki dövme sayesinde yakaladı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 4 camiye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar, semaver ve bir miktar para çaldı. Polis güvenlik kameraları sayesinde elindeki dövmeden E.O.'nun kimliğini belirleyerek, 2 kişiyi yakaladı.

Adapazarı ve Serdivan'da bulunan 4 caminin kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak içine giren E.O. ile B.G. (25), camilerden dizüstü bilgisayar, çay kazanı, elektrikli semaver ve bir miktar para çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.

ELİNDEKİ DÖVME ELE VERDİ

Hırsızlardan E.O.'nun elindeki dövmeden kimliği tespit edildi. E.O. ile birlikte hırsızlık yaptığı B.G. yakalandı. E.O.'nun daha önceden hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 camiyi talan eden hırsızı elindeki dövme ele verdi

Kaynak: DHA

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