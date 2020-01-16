: Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

16.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:51

Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botla denize açılan 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Botun devrilmesi sonucu denize düşen 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Aşırı dalgalar nedeniyle bot devrilince suya düşen 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Denizde boğulmamak için çabalayan kişileri gören vatandaşlar 112 Acile durumu bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekipleri iki kişiyi Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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