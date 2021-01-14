Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
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Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)

14.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:04
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)

POLİS VE AFAD EKİPLERİ BÖLGEDEPolis ve AFAD ekipleri, Çark Deresi'nde yeniden arama çalışması başlattı.

POLİS VE AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

Polis ve AFAD ekipleri, Çark Deresi'nde yeniden arama çalışması başlattı. Polis ekipleri dere yatağına bakarken, AFAD ekipleri ise botla suda arama yaptı. AFAD görevlileri dereye girerek suya sarkan çalıların arasına baktı. Kıyıda bulunan polisler ise dere yatağında bulunan tüm poşetlere ve çalıların arasına bakarak arama yaptı.


Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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