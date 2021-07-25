Sakarya'daki Karagöl Yaylası'na bayramda ziyaretçi akını

"Sakin şehirler" ağına (Cittaslow) üye Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

"Sakin şehirler" ağına (Cittaslow) üye Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Bayram tatilini fırsat bilerek 1150 rakımlı yaylaya çıkanlardan kimi piknik ve mangal keyfi yaptı, kimi balık tutup kamp kurdu.

Yerli turistlerden, doğa yürüyüşü yapanlar da temiz havanın tadını çıkardı.

İstanbul'dan yaylaya gelen Nevzat Atay, AA muhabirine, yaylanın manzarası ve yürüyüş yollarıyla kendilerine ilaç gibi geldiğini anlattı.

Salgın sonrası yasaklar kalkınca ailece tatili burada geçirdiklerini aktaran Atay, "Burası 5 yıldızlı otellerden bize daha cazip geliyor. Burada çadır kurduk. Geleli bir hafta oldu, çok güzel tatil yaptık." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Fatma Güzel Özcanlı da arkadaşlarıyla tatil yaptıklarını dile getirerek, "Diyarbakır çok sıcak, burası çok güzel. Pandemiden dolayı çocuklarımız pek dışarı çıkamadı, yasaklar kalktığında çocuklarımızla tatilimizi geçirmek için buraya geldik. Doğasıyla, gölüyle şahane bir yer. Kamp kurup tatilimizi burada geçiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş