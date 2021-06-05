Sakarya'daki düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
SAKARYA'da, sokakta yapılan düğünde koronavirüs önlemleri unutuldu.
SAKARYA'da, sokakta yapılan düğünde koronavirüs önlemleri unutuldu. Maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği düğün, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde, önceki gün sokakta yapılan düğüne katılanlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, eğlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının unutulduğu düğünden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Hasbaş