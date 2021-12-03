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Sakarya'da yolsuzluk operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da yolsuzluk operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da zimmete para geçirme ve resmi belgede sahtecilik suçlamasına yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski müdür yardımcısı ile personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı neticesinde tutuklanarak...

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da zimmete para geçirme ve resmi belgede sahtecilik suçlamasına yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski müdür yardımcısı ile personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde resmi evrakta sahtecilik yapılarak yüklü miktarda zimmete para geçirme bilgileri üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. Bu doğrultuda bakanlık tarafından gönderilen müfettişlerin hastanede yaptıkları inceleme sonrasında da Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Hastane Müdür yardımcısı E.S. ve sağlık memuru B.P. bakanlık tarafından açığa alındı. Soruşturma kapsamında ise E.S. ve B.P. yapılan operasyon neticesinde 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan durum sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı bir üst mahkemeye şüphelilerin tutuklanması için itirazda bulundu. Mahkemenin itirazı değerlendirmesinin ardından şüpheliler tekrardan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada tekrardan hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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