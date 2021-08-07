Sakarya'da yıldırımın elektrik tellerini koparması sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu kopan elektrik telleri, 8 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu kopan elektrik telleri, 8 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

???????Maksudiye Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle elektrik direğine yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle direkten kopan teller, Orkun Özdemir'e ait sürünün üzerine düştü.

Telef olan 8 koyun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, gece saatlerinden itibaren bölgede sağanağın etkili olduğunu, tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Özdemir'e ait koyunların telef olduğunu belirten Özten, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci