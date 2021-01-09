Sakarya'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı gözaltına alındı
09.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:52
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Nalköy Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö. ile amcası A.Ö. (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, M.Ö, bıçakla amcasını yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
M.Ö. ise jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu