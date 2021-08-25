Sakarya'da yağmur suyu kanalına atık boşaltan iş yerleri hakkında işlem başlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yağmur suyu hattına kaçak bağlantı yaparak atık döktükleri tespit edilen iş yerlerine ceza uygulamak üzere işlem başlatıldığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yağmur suyu hattına kaçak bağlantı yaparak atık döktükleri tespit edilen iş yerlerine ceza uygulamak üzere işlem başlatıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenler ilçesinde vatandaştan koku şikayeti üzerine Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Kozluk Mahallesi'ndeki yağmur suyu hattında kanal görüntüleme çalışması yapan ekipler, bazı iş yerlerinin hatta kaçak bağlantı yaparak atık döktüğünü tespit etti.

Kanalı temizleyen SASKİ ekipleri, atık döken firmalara ceza uygulanması için işlem başlattı.

Açıklamada, "Tespit edilen kaçak bağlantılarla ilgili idari işlemler SASKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Atıkları dökerek kirliliğe sebep olan tüm işletmelerin tespiti için gerekli denetimler devam etmektedir. Süreç en kısa sürede tamamlanarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu