Sakarya'da taciz şüphelisi tutuklandı
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Sakarya'da taciz şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da taciz şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Güven Hasbaş - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kadınları taciz eden H.Ç.(21) yakalandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kadınları taciz eden H.Ç.(21) yakalandı. Psikolojik sorunlarının olduğunu iddia eden H.Ç. tutuklandı.

Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Akşamları güvenlik kamerasının olmadığı yerlerde kadınları taciz eden kişi, son olarak öğle vakti bir kadına tacizde bulundu. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda arama yapan polis, H.Ç.'yi yakaladı. Kadınları taciz ettiğini kabul eden ve psikolojik sorunlarının olduğunu ileri süren H.Ç. adliyeye sevk edildi. H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Hasbaş

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