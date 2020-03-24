Sakarya'da sokaklara dezenfektan otomatları konuldu Sakarya'da kentin farklı noktalarına vatandaşların kullanımı için dezenfektan otomatları konuldu.

Sakarya'da kentin farklı noktalarına vatandaşların kullanımı için dezenfektan otomatları konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı tedbir almaya devam edildiği kaydedildi.

Belediye tarafından şehrin işlek ve çeşitli yerlerine dezenfektan otomatları yerleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çark Caddesi'nin başına ve sonuna, Uzun Çarşı'nın başına, Demokrasi Meydanı'na, Orta Garaj'a, ilçe garajlarına, Büyükşehir Belediyesi önüne, Kültür Dairesi Başkanlığı önüne, Yeni Cami önüne ve SASKİ'ye dezenfeksiyon otomatları yerleştirildi. Evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için şehrin sık kullanılan geçiş noktalarında önlemlerimizi almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA