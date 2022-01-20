Sokak hayvanları için yem ve mama seferberliği

Kar yağışının etkili olduğu Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım öncülüğünde, sokak hayvanları için yiyecek dağıtım seferberliği başlatıldı.

SAKARYA (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım öncülüğünde, sokak hayvanları için yiyecek dağıtım seferberliği başlatıldı.

Vali Çetin Oktay'ın talimatıyla, çok sayıda jandarma ve polis ekibi, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerde sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı.

Vali Kaldırım, konuyla ilgili hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak "Bu soğuk kış günlerinde dışarıda yaşayan can dostlarımızı ihmal etmiyoruz. Emniyet ve jandarmamızı canı gönülden kutluyorum. Can dostlarımızın bize en çok ihtiyaç duydukları bu dönemde lütfen sevgi ve şefkatimizi eksik etmeden beslenme ve bakımlarını ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı videoyu "Onlar bizim can dostlarımız. HAYDİ ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.