Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Eski Pazar Sokak'ta fidancılık işiyle uğraşan İ.K. ile ismi henüz öğrenilemeyen eski çalışanı arasında "alacak-verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski çalışanı tabancayla İ.K'ya ateş etti.

İ.K, vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İ.K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA