Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı
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Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 28 kişi hakkında soruşturma başlatılan operasyonda soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' soruşturmasında 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şehirde rüşvet operasyondu düzenlendi. Operasyonda; 4'ü bilirkişi, 1'i sivil ve 1'i de icra müdürü olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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