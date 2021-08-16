Sakarya'da otel havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki kişi öldü
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Sakarya'da otel havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki kişi öldü

Sakarya'da otel havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki kişi öldü
Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelin havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelin havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kurtköy Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Naci Delice (80), serinlemek için girdiği otelin havuzunda hareketsiz halde bulundu.

Çevreden yetişenler tarafından sudan çıkarılan Delice, otele gelen Acil Sağlık ekibince Sapanca Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Delice, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Delice'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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