Sakarya'da lise öğrencileri "Roman Kahramanları Festivali" düzenledi - Haberler
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Sakarya'da lise öğrencileri "Roman Kahramanları Festivali" düzenledi

Sakarya'da lise öğrencileri
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festivale konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, çeşitli kıyafetlerle seçtikleri kahramanlara bürünen öğrencilerle sohbet etti.

Savaşçı, okumanın kişiyi ve hayatı zenginleştirici yönüne vurgu yapılan etkinliğin özellikle Sosyal Bilimler Lisesi tarafından her yıl gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, bir romanı okuyan kişinin oradaki hikayeyi, dili, karakterleri takip ederek söz konusu kurguda kendi hayatından iz düşümler yakaladığını ifade etti.

Savaşçı, okumayı sevdiren romanların ışığında düzenlenen "Roman Kahramanları Festivali"ne katkı sunan yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Sakarya'da lise öğrencileri Roman Kahramanları Festivali düzenledi

Sakarya'da lise öğrencileri Roman Kahramanları Festivali düzenledi

Sakarya'da lise öğrencileri Roman Kahramanları Festivali düzenledi

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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