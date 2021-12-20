Sakarya'da lise öğrencileri "Roman Kahramanları Festivali" düzenledi

SAKARYA (AA) - Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festivale konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, çeşitli kıyafetlerle seçtikleri kahramanlara bürünen öğrencilerle sohbet etti.

Savaşçı, okumanın kişiyi ve hayatı zenginleştirici yönüne vurgu yapılan etkinliğin özellikle Sosyal Bilimler Lisesi tarafından her yıl gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, bir romanı okuyan kişinin oradaki hikayeyi, dili, karakterleri takip ederek söz konusu kurguda kendi hayatından iz düşümler yakaladığını ifade etti.

Savaşçı, okumayı sevdiren romanların ışığında düzenlenen "Roman Kahramanları Festivali"ne katkı sunan yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.