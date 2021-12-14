Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Veysel Erdem Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Veysel Erdem Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki diş hekimi Uzun'un cenazesi, görev yaptığı hastanenin bahçesine getirildi.

Uzun'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de hastaneye gelerek başsağlığı diledi.

Veysel Erdem Uzun'un cenazesi, hastane önünde helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Törene, Uzun'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, hastane personeli ile çalışma arkadaşları katıldı.

Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

Son dakika! Kovid-19 tedavisi gören diş hekimi hayatını kaybetti

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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