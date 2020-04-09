Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır bariyerlere çarptı
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Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır bariyerlere çarptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tırın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

09.04.2020 05:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 05:35

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tırın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü 42 KR 620 plakalı tır, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkisindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü.

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır bariyerlere çarptı

Kaynak: AA

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Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü tır bariyerlere çarptı
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