Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

16.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:19
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

SAKARYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

SAKARYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Adapazarı ile Karasu ilçeleri arasında, yol ulaşıma kapandı.

Adapazarı'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçlar kaydı. D-650 karayolu Adapazarı ile Karasu ilçesi arasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler kar küreme ve tuzlama yaparken, yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.  


- Sakarya
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Demet Şener Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:25:52. #1.15#
title