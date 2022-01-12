Gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı - Haberler
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Gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'da gölde boğulmak üzereyken fark edilen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da gölde boğulmak üzereyken fark edilen köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde tekne turu yapan işletmenin sahipleri, gölün açıklarında bir köpeğin olduğunu fark etti.

Kayıkla köpeğin yakınına giden iki kişi, bir süre hayvanı sudan çıkarmak için uğraştı ama başarılı olamadı. Yüzmekten yorulan kurt köpeği, kayığa yanaşınca işletme sahipleri hayvanı kurtardı.

Karaya çıkartıldıktan sonra kurulanan köpeğin, yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Köpeğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

Gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

Gölde boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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