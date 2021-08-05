Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu. AFAD ve arama- kurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi'ndeki bahçede fındık toplayan Veysel Gedik, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede çalışanlarla yaptıkları görüşmelerin ardından çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak