Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor
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Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor

Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bahçede fındık toplayan Veysel Akgedik (15) kayboldu. AFAD ve arama- kurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi'ndeki bahçede fındık toplayan Veysel Gedik, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede çalışanlarla yaptıkları görüşmelerin ardından çevresinde bulunan ormanlık alanda köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.


Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor
Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor
Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor
Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor
Sakarya'da fındık bahçesinde kaybolan Veysel aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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