21.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:40

Sakarya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Kaza sonrasında trafik kısa süreli durdu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi istikametine giden 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç kavşakta 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 14 yaşlarında ki Kardelen Şahin hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 4 kişide yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA