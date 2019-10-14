Sakarya'da doğa yürüyüşleri sürüyor

14.10.2019 16:00

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşleri, Pamukova ilçesindeki İnönü ve Erciova parkuruyla devam etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin'in de katıldığı 16 kilometre uzunluğundaki parkurda doğaseverler, sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Etkinliğe katılan emekli Hakan Esendemir, yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Bu etkinlik bize hem doğayı sevdiriyor hem de yeni dostluklar kurmamızı sağlıyor. Herkese tavsiyem, yürüyüşlere katılarak doğayı keşfetsinler. Hayatın bütün sıkıntıları, yeşilin üzerinde geçip gidiyor. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşlerine ilk defa katıldığını aktaran muhasebeci Ceylan Taş da temiz hava ve doğal güzelliklerin olduğu bu ortamda keyifle vakit geçirdiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Doğaseverler, hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: AA