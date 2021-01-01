Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

01.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:12
Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Geyve ilçesi Alifuatpaşa mevkisi Bilecik istikametinde seyreden Mehmet Uçal idaresindeki 54 AEJ 791 plakalı kamyon, refüje çarparak 6 metre yükseklikten karşı şeride devrildi.

Kabinde sıkışan sürücü Uçal, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolunun her iki istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Arda Turan Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası Milli Piyango
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 16:14:45. #1.15#
title