Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)
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Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)

Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

TOMRUK VE DEPO MALZEMELERİ SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİSakarya'nın Akyazı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki tomruk ve malzemeler, sel suları ile Mudurnu Deresi'ne sürüklendi.

TOMRUK VE DEPO MALZEMELERİ SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki tomruk ve malzemeler, sel suları ile Mudurnu Deresi'ne sürüklendi. Mudurnu Deresi Köprüsü altında biriken tomruklar, çevredekiler tarafından alınmak istenirken, orman muhafaza memurları izin vermedi. 

KÖPRÜDE ÇÖKME OLDUÖte yandan Mudurnu Deresi üzerinde bulunan Beldibi Mahallesi'nden geçen köprüde de çökme meydana geldi. Hanyatak, Boztepe, Mansurlar, Şahinler, Kayabaşı, Dere mahalleleri ile Açelya Yaylası'na geçişi sağlayan köprü, yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.   Beldibi Mahallesi'nin muhtarı Erol Çelik, "Bölgemiz aşırı yağmur aldı. Yağmur nedeniyle sel sularının köprünün altını boşaltması sonucu köprüde çökme oldu. Yaklaşık 10 köye ulaşım sağlıyor" dedi. 

 


Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
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