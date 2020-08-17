Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı
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Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı

Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldıSAKARYA'da, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, depreminin 21'inci yıldönümünde dualarla anıldı.

17.08.2020 00:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:53

Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı

SAKARYA'da, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, depreminin 21'inci yıldönümünde dualarla anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, 17 Ağustos 1999 depreminin 21'inci yıldönümü nedeniyle Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği anma törenine Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

'BENİM DE EVİM YIKILDI, BEN DE ENKAZDAN ÇIKTIM'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, o dönemde kendisinin Erenler Belediye Başkanı olduğunu ve depremde evinin yıkıldığını belirterek, "21 yıl önce böyle bir gecede, asrın felaketi olarak değerlendirilen bu felaketi yaşamış olduk. Takriben bölgemizde 21 bin insanımızı kaybettik. Benim de evim yıkıldı, ben de enkazdan çıktım. Ailemi yolun kenarına bırakıp görevime koştum. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya, yaralarını sarmaya gayret gösterdim" dedi. Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen insanların o geceyi dün olmuş gibi hatırladığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Depremin 21'inci yılında, hafızalarımızda deprem gecesi dün olmuş gibi aklımızda. O sahne hep gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı birçok ailede ve bizlerde. Allah, bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın" diye konuştu.

Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı

Kaynak: DHA

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