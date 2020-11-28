Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
SAKARYA'da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor.
SAKARYA'da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların getirilmesinden memnun olduklarını, ancak insanların gerekli kurallara uymadığını ve dikkatsiz davranmaları nedeniyle vaka sayısının arttığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarında yüzde 100 artış görülen iller arasında Sakarya'nın da bulunduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunurken, kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayılarında artış yaşanmasını yorumlayan vatandaşlar, insanların gereken kurallara uymadığını ve kalabalık ortamlarda bulunarak dikkatsiz davrandığını dile getirirken, kısıtlamaların olmasını savundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN