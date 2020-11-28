Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
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Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor

28.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:51
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor

SAKARYA'da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor.

SAKARYA'da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların getirilmesinden memnun olduklarını, ancak insanların gerekli kurallara uymadığını ve dikkatsiz davranmaları nedeniyle vaka sayısının arttığını belirtti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarında yüzde 100 artış görülen iller arasında Sakarya'nın da bulunduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunurken, kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayılarında artış yaşanmasını yorumlayan vatandaşlar, insanların gereken kurallara uymadığını ve kalabalık ortamlarda bulunarak dikkatsiz davrandığını dile getirirken, kısıtlamaların olmasını savundu.

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Sakarya'da yaşayan Mustafa Başoğlu, "Vakaların artışı bizim vatandaşlarımızdan kaynaklanıyor. Sosyal mesafeye uymuyoruz. Maske takmıyoruz, burnumuzdan aşağıya indiriyoruz. Kapalı mekanlarda oturuyoruz. Bence vakaların artışı bundan kaynaklanıyor" dedi. İnsanların gereken tedbirleri almadığını söyleyen İrem Bilge, "İnsanlarımız maskesiz gezerek sürekli temas halindeydiler. Kafelerde çok kalabalık ortamlarda sürekli bulunmalar ve yine aynı şekilde maskesizdi. Söylenilen kurallara hiçbir şekilde uymadılar" diye konuştu.

Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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