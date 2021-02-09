Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

09.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:21

Son dakika habere göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden aile suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden aile suç duyurusunda bulundu.

Sekiharman Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Ali Ünlü ve ailesi, besledikleri 8 çoban köpeğini kırsal alanda yerde ölü ve bazılarını da can çekişirken buldu.

Acı çeken köpekler müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aile, yaptığı araştırmada 2 tilkinin daha telef olduğunu tespit etti.

Bölgeye bırakılmış çok sayıda balık kafası bulan aile, jandarmaya haber verdi.

Balık kafaları incelenmek üzere bölgeden alınırken, aile, köpeklerinin kasıtlı olarak zehirlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ailenin köpekleri bulduğu anlara ait görüntüler ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Ünlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:21:49. #1.15#
title