Sakarya'da aşı yaptıran 18-25 yaş aralığındaki gençlere İstanbul gezisi
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Sakarya'da aşı yaptıran 18-25 yaş aralığındaki gençlere İstanbul gezisi

Sakarya'da aşı yaptıran 18-25 yaş aralığındaki gençlere İstanbul gezisi
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 10 Eylül'e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran 18-25 yaş aralığındaki 20 genç, Ferizli Belediyesince kurayla İstanbul gezisine götürülecek.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 10 Eylül'e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran 18-25 yaş aralığındaki 20 genç, Ferizli Belediyesince kurayla İstanbul gezisine götürülecek.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gazetecilere, son günlerde yeni tip koronavirüs vaka sayılarının yükseldiğine dikkati çekti.

Hastalık nedeniyle insanların en yakınlarını, sevdiklerini kaybettiğini vurgulayan Gündoğdu, "Belediye olarak ilçemizde 18 ile 25 yaş arasında aşılarını yaptıran 20 arkadaşımızı teşvik için İstanbul'a göndereceğiz. 10 Eylül'e kadar aşılarını yaptıranları, ilgili kurumlardan alacağımız listelere göre belediyede yapacağımız kura çekiminden sonra ilk pazartesi günü göndereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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Sakarya'da aşı yaptıran 18-25 yaş aralığındaki gençlere İstanbul gezisi - Haberler
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