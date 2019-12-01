Sakarya'da aracın çarptığı kadın öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ayşe Şirin'e (57) araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şirin'in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan araç sürücüsü Ş.A. (18), bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.