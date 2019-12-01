Sakarya'da aracın çarptığı kadın öldü
Haberler » Güncel » Sakarya'da aracın çarptığı kadın öldü - Haber

Sakarya'da aracın çarptığı kadın öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

01.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:40
Sakarya'da aracın çarptığı kadın öldü

'nın ilçesinde aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ayşe Şirin'e (57) araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şirin'in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan araç sürücüsü Ş.A. (18), bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et