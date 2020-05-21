Sakarya'da alzheimer hasta takip uygulaması Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (YADEM), uygulamaya koyduğu alzheimer hasta takip uygulaması sayesinde kaybolan hastalar daha kolay bulunabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (YADEM), uygulamaya koyduğu alzheimer hasta takip uygulaması sayesinde kaybolan hastalar daha kolay bulunabilecek.

Uygulama cihazını üzerinde bulunduran kişi, uydu ve baz istasyonları sayesinde nerede olursa olsun ailesi ve YADEM yetkilileri tarafından izlenebilecek.

Öte yandan, Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası 86 yaşındaki alzheimer hastası olan Asım Yağız'a, YADEM ekiplerince hasta takip cihazı hediye edildi.

Proje kapsamında 50 alzheimer hastasına mobil izleme cihazı verilecek.

Kaynak: AA