Sakarya'da Alt Yapı Projesi Çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde devam eden alt yapı projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeler için hayata geçirdikleri proje ile bölgeye 120 kilometre kanalizasyon hattı ve 40 kilometre içmesuyu hattı inşa ettiklerini bildirdi.



SASKİ olarak şehrin doğal güzelliklerini, geleceğini en iyi şekilde koruduklarını ifade eden Keleş, "Sakarya için inşa ettiğimiz yeni kanalizasyon ağları ve son derece modern atıksu arıtma tesisleri ile gölümüzü, nehirlerimizi, denizimizi ve şehrimizin doğal güzelliklerini en iyi şekilde koruyoruz. Ekiplerimiz her iki ilçemizde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kanalizasyon hattımızın 37 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yeni hat ile iki ilçemizin tüm atıksularını toplayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisine ulaştıracağız. Önümüzdeki günlerde de içmesuyu için Söğütlü'de çalışmalara başlayacağız. Yeni içmesuyu hattı ile Söğütlü ilçemizdeki içmesuyu ağımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Şehir genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar ile son derece modern atık su arıtma tesisleri inşa ederken kanalizasyon ağını da genişlettiklerini belirten Keleş, "Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz için de entegre bir atık su sistemi kuruyoruz. 120 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı ile Ferizli ve Söğütlü ilçemizin de atık su sorunu tamamen çözüme kavuşturuyoruz. İki ilçemizin tüm atık sularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırarak dünya standartlarında arıtacağız. Söğütlü ilçemizde inşa ettiğimiz içme suyu hatları ile de ilçemizin içme suyu altyapısı için önemli bir garanti oluşturacağız. İnşallah iki ilçemizde de hemşehrilerimiz altyapı anlamında hiç bir sıkıntı yaşamayacaklar." ifadesini kullandı.