SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolunda 2 otobüs, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hafif yaralandı.
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolunda 2 otobüs, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hafif yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdülhamit Sarı (63) idaresindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü aynı istikamette ilerleyen Veysi Demir idaresindeki 34 JET 43 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen araçların yavaşlaması sonucu 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 TIR çarpıştı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Otobüslerde bulunan hafif yaralanan 10 yolcuya sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlandı. Karayolları ekipleri yola dökülen yağ nedeniyle yolda temizlik çalışması yaptı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yolcular başka otobüslerle yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı